Después de los momentos de extrema tensión que se vivieron en la tarde del viernes durante el acto que encabezó el presidente Javier Milei en el partido bonaerense de Tres de Febrero, el gobierno retomó la campaña electoral este sábado.

Bajo un fuerte operativo de seguridad y rodeado de militantes, Milei participó de una actividad en Santiago del Estero, donde arribó acompañado de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Minutos después de las 11, el presidente y su hermana fueron a la sede provincial de LLA, ubicada en 24 de septiembre 255. En ese marco, un grupo de manifestantes se juntó para repudiar su presencia y hubo insultos contra el libertario.