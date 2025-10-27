En la jornada del domingo la alegría se apoderó del búnker del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) tras conocerse el 9% obtenido por Myriam Bregman en la Ciudad de Buenos Aires.

Bregman se ubicó en el tercer lugar y dejó atrás a Martín Lousteau, candidato de Ciudadanos Unidos, que cosechó un 6%.

Sin embargo, a pesar del buen resultado del FIT-U, en el móvil de C5N habló un hombre identificado como seguidor de Myriam Bregman sorprendió al advertir sobre un posible "fraude electoral".

La declaración sorprendió a la cronista, dado el destacado desempeño del Frente de Izquierda.