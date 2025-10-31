El resultado de las elecciones legislativas puso todo patas para arriba, porque el malestar en la calle por la difícil situación económica se palpa en cada esquina. Sin embargo, el triunfo libertario desconcertó a todos, incluso al propio gobierno.

En TN quisieron salir a preguntarle a los transeúntes si llegaban a fin de mes con lo que ganaban, y uno de los entrevistados los sorprendió.

Tal vez por su aspecto de buena persona, por su tono amable, o porque era simpático, lo dejaron explayarse a gusto y cuando se dieron cuenta qué es lo que decía ya era tarde.