El video fue grabado en Junín, en ocasión en la que el presidente presentó a los candidatos de La Libertad Avanza en la Provincia.

Allí, Sergio 'Tronco' Figliuolo, que tiene por antecedente político ser productor y panelista de Alejandro Fantino, figura en el puesto 11 de la boleta de diputados libertarios, se presentó en lo que intentó ser algo divertido y descontracturado.

Y cuando le preguntaron por qué hay que votar a Javier Milei, sacó a relucir su arte de no presentar ni una sola propuesta.