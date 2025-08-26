Ni una sola propuesta
Un tronco: el patético acting de Sergio Figliuolo al explicar por qué hay que votar a Milei
El productor y panelista histórico de Alejandro Fantino volvió a hacer el ridículo en una nota en la que se presentó como candidato a diputado de la Libertad Avanza e intentó explicar por qué hay que votar a Javier Milei.
El video fue grabado en Junín, en ocasión en la que el presidente presentó a los candidatos de La Libertad Avanza en la Provincia.
Allí, Sergio 'Tronco' Figliuolo, que tiene por antecedente político ser productor y panelista de Alejandro Fantino, figura en el puesto 11 de la boleta de diputados libertarios, se presentó en lo que intentó ser algo divertido y descontracturado.
Y cuando le preguntaron por qué hay que votar a Javier Milei, sacó a relucir su arte de no presentar ni una sola propuesta.