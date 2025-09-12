Las redes sociales dejaron a muchos periodistas expuestos por su total incapacidad de chequear la información, como pasó en la mañana de A24.

Luis Novaresio y Ruben Rabanal actuaron de indignados por los tuits de una cuenta de X que pedía utilizar el hashtag #MileiRenuncia, sin entender que se trataba de una cuenta parodia.

Para completarla, y previendo que podría tratarse de un error, Lucía Salinas señaló que "lo preocupante es que no nos sorprenda del todo".

La respuesta de la cuenta

Fuerza Patria BA es una cuenta que en su descripción dice "CUENTITA NO OFICIAL Somos la cuenta del Chorizo y la Morcilla. Nos reímos de @a24com dos veces al año", lo que hace más incomprensible que no se hayan dado cuenta.

Para rematarla, les dejaron una cargada de respuesta.