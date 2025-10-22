Estratégicamente no quedó claro si el mensaje iba dirigido a que el voto se encamine a las fuerzas de derecha no alineadas detrás de La Libertad Avanza o al voto crítico al oficialismo.

Pero Diego Sehinkman enumeró el estado de situación cuando terminó el traumático gobierno de Alberto Fernández para lamentarse de otra situación perdida para asestarle el golpe final al peronismo.

Como si anticipara el resultado negativo para el oficialismo en las elecciones y la revitalización de Fuerza Patria para mostrase como una opción para llegar al poder en los comicios generales de 2027, Sehinkman sacó a relucir toda su bronca.