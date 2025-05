Silvia Lospennato es sin dudas una de las peores candidatas de estas elecciones porteñas. Y no porque no tenga experiencia parlamentaria sino porque no es conocida por el votante de la Ciudad. Es por eso que en cada aparición pública tiene que estar acompañada por Mauricio Macri o algunas de las figuras que todavía no se fueron del PRO.

Pero en esta entrevista a Macri se lo vio abatido. Tal vez todavía bajo los efectos de las drogas que le dio su esposa, pero lo cierto es que reconoció que es más probable que gane Santoro que que ganen ellos.

Después de que el presidente del partido dijera eso y cuando estaban cerrando el programa, saltó la candidata, a quien pocos le conocen la voz, y aseguró, algo temerosa: “Yo me tengo fe” y Mauricio no pudo mas que mirarla cruzado.