La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) tuvo su bautismo en el microestadio de Ferro.

El gremio se conformó a partir de la unión de cuatro organizaciones sociales: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán. En tanto, el dirigente social de la CTEP Esteban "Gringo" Castro será designado secretario general del sindicato.

Durante el acto de lanzamiento de la UTEP se pasó un video del presidente Alberto Fernández celebrando la novedad: "Me hubiera gustado estar con ustedes, pero no pude. Los saludo desde Olivos, me hubiera gustado estar con ustedes, pero hoy tengo un día complicado. Es muy bueno que hoy estén sellando la unidad para la conformación de un nuevo sindicato. La unidad es una fuerza singular", saludó el mandatario, según informó la agencia de noticias Télam.

Mauricio Polchi on Twitter

Se calcula que esta agrupación gremial contará con, al menos, 500.000 personas, lo cual lo ubicaría como segundo gremio en cantidad, por debajo de Comercio.

Entre los objetivos mencionados por los dirigentes oradores estuvieron el acceso al salario social complementario, la cobertura de salud, la protección familiar, la cobertura ART y los aportes jubilatorios, algo impensado hasta hace unos años incluso por el propio colectivo de trabajadores informales.

Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, pidió protagonismo para las mujeres: “Somos miles y miles las que sostenemos las tareas de cuidado, educativas, de organización, de formación, pero además queremos estar en los lugares de representación y de decisión y poner en pie un sindicato igualitario que sea ejemplo a tomar para el resto del movimiento obrero organizado”.