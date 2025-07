Sobre las rejas de la Casa Rosada se había juntado un grupito de gente y el Presidente decidió acercarse a saludarlos.

Pero no esperaba un reclamo de parte de sus votantes, mucho menos uno que tuviera sentido y eso lo sorprendió y lo dejó pasmado.

“No me la trates mal a Villarruel porque también la voté, te lo digo en la cara amigo”, le espetó un votante libertario que pretende que se respete su voto, ni más ni menos. Pero como esto no es twitter, sino la vida real, el Presidente no supo qué contestar y prefirió hacer ‘mutis por el foro’.