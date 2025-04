En la antesala del tercer paro general contra la administración de Javier Milei, en la zona del Congreso Nacional jubilados y pensionados se movilizaron para reclamar una recomposición urgente de sus haberes.

Así como un hombre hizo emocionar a una cronista de Telefe por su brutal testimonio, un jubilado conversó en el móvil de IP y dejó un relato del alto impacto.

"Me siento responsable, le pido perdón a la gente a la que le llené la cabeza para que vote a Milei", dijo el señor, quien reconoció: “Hice campaña para Milei”.

"Yo trabaje para Milei, me ha defraudado, me ha usado, me ha tirado a la basura", remarcó.