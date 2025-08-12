La reciente expedición científica en el Mar Argentino, encabezada por investigadores del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute, despertó un inédito interés público, con miles de personas siguieron en vivo por streaming la exploración.

Sin embargo, el orgullo que generó la misión contrastan con la difícil situación que atraviesa la ciencia argentina, tal como indicó Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, y para desarmar el relato libertario, el divulgador científico Nicolás Olszevicki publicó un video para explicar como se llevó adelante la expedición y derribar la teoría que indica que "el Estado no puso un peso".

“Están muy dolidos porque un streaming del Conicet le ganó al presidente en cadena nacional”, indicó el especialista sobre los seguidores de Milei, y agregó: “No entienden que esto es posible porque Argentina tiene un sistema científico solido, y el Estado puso muchísima plata a lo largo de muchísimos años para que esos científicos se formen, investiguen y estén en condiciones de ir a competir por un subsidio y ganarlo".