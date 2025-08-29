Un testimonio tremendo fue el que capturó la señal de C5N, de este hombre que se encontraba haciendo fila en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad al igual que muchas otras personas que esperaban por una respuesta.

El hombre, que sufre de una discapacidad, aseguró que de un día para el otro el gobierno le quitó su pensión y además habló del drama que está atravesando.

“Me detectaron que tengo un tumor maligno y no me operan porque no tengo los insumos”, aseguró el señor al borde de las lágrimas.

“No sé cómo hacer”, expresó el hombre completamente compungido, quien reveló que de ANSES literalmente lo patearon para la ANDIS.

“¿Cómo vivís? Yo estoy en este estado que tengo piedras también”, expresó el hombre por los problemas físicos que tiene y que no puede solucionar gracias a las políticas crueles del gobierno libertario.