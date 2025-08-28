Mientras los dirigentes libertarios se llenan la boca tildando de violentos a los peronistas, sus militantes en la Facultad de Derecho son tan intolerantes que destrozaron la mesa de la Juventud Universitaria Peronista, desde donde se milita y se da información a los estudiantes.

Se ve que no les cayó en gracia alguno cartelitos que habían puesto burlándose del escándalo de corrupción que envuelve a la hermana del Presidente y su solución fue la violencia.

Lo más triste es que la cosa no terminó con la vandalización de la mesa de la JUP sino que en ese momento se armó una gran bataola que incluyó a varios estudiantes y otros tantos infiltrados libertarios.