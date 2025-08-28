¿Quiénes eran los violentos?
Un grupo de militantes libertarios vandalizó la mesa de la Juventud Peronista y todo terminó a las trompadas
Se ve que los libertarios no son de respetar a la militancia pero llegar a este punto extremo de violencia es innecesario, sobre todo en una casa de estudios como la Facultad de Derecho.
Mientras los dirigentes libertarios se llenan la boca tildando de violentos a los peronistas, sus militantes en la Facultad de Derecho son tan intolerantes que destrozaron la mesa de la Juventud Universitaria Peronista, desde donde se milita y se da información a los estudiantes.
Se ve que no les cayó en gracia alguno cartelitos que habían puesto burlándose del escándalo de corrupción que envuelve a la hermana del Presidente y su solución fue la violencia.
Lo más triste es que la cosa no terminó con la vandalización de la mesa de la JUP sino que en ese momento se armó una gran bataola que incluyó a varios estudiantes y otros tantos infiltrados libertarios.