El exoficial de la Policía Bonaerense imputado por delitos de lesa humanidad, fue uno de los fiscales de La Libertad Avanza en la Escuela Secundaria N° 1 de Tandil, sentado en la mesa 82 durante las elecciones legislativas.

En el Juicio "La Huerta", la fiscalía había solicitado una condena de 8 años y 6 meses de prisión, por considerarlo coautor penalmente responsable de tormentos agravados, violencia física y amenazas contra sus víctimas, entre ellas Mario Isidro Bastianelli y Lidia Queiruga.

Pero, el pasado viernes, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata lo absolvió junto a otros 26 exrepresores que actuaron en 14 centros clandestinos de la zona centro bonaerense.

Cuarenta y ocho horas después del fallo, Mangudo se presentó como fiscal de los libertarios en una escuela de Tandil, generando indignación entre los votantes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

"Es una provocación, se siente impune, pero más allá del fallo se probó su participación y se reconoció que los delitos son de lesa humanidad. Repudiable tener que verlo en este día democrático, todo lo contrario a lo que representa Mangudo, un genocida", dijo una vecina que votó en la misma escuela.