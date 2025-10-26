Un genocida que absolvieron el viernes en el juicio de La Huerta fue fiscal de mesa de La Libertad Avanza en Tandil.
Héctor Mangudo se desempeñó en la comisaría 1° de Tandil entre 1973 y 1983, y fue acusado de participar en la persecución, tortura y privación ilegal de la libertad de detenidos políticos.
El exoficial de la Policía Bonaerense imputado por delitos de lesa humanidad, fue uno de los fiscales de La Libertad Avanza en la Escuela Secundaria N° 1 de Tandil, sentado en la mesa 82 durante las elecciones legislativas.
En el Juicio "La Huerta", la fiscalía había solicitado una condena de 8 años y 6 meses de prisión, por considerarlo coautor penalmente responsable de tormentos agravados, violencia física y amenazas contra sus víctimas, entre ellas Mario Isidro Bastianelli y Lidia Queiruga.
Pero, el pasado viernes, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata lo absolvió junto a otros 26 exrepresores que actuaron en 14 centros clandestinos de la zona centro bonaerense.
Cuarenta y ocho horas después del fallo, Mangudo se presentó como fiscal de los libertarios en una escuela de Tandil, generando indignación entre los votantes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
"Es una provocación, se siente impune, pero más allá del fallo se probó su participación y se reconoció que los delitos son de lesa humanidad. Repudiable tener que verlo en este día democrático, todo lo contrario a lo que representa Mangudo, un genocida", dijo una vecina que votó en la misma escuela.