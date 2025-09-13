Alejandro Álvarez, el Subsecretario de Políticas Universitarias, estuvo en la señal de A24 que conducen Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, y en vivo lanzó una dura amenaza contr el Subsecretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruizí.

Por este motivo, Jorge Rial dejó un mensaje sobre el funcionario libertario que fue a defender el veto de Javier Milei al financiamiento a las universidades.

"Qué raro un funcionario del gobierno amenazando con allanamientos. Están nerviosos. Y hacen bien", señaló Rial.