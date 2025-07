El apellido Menem sigue dando qué hablar en este país. Si no es por la polémica serie a punto de estrenarse, es por un nuevo integrante del clan -Lule-, o por las andanzas mediática de Zulemita o la prepotencia y complicidad libertaria de Martín, presidente de la Cámara de Diputados.

Quién habló esta vez fue Alberto Kohan, exsecretario del gobierno de Carlos Menem (1989-1999). El hombre reflexionó: “En los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlamento, si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”.

Y agregó: “La verdad que es un Parlamento con 280 diputados, 72 senadores, que lo que más ha dado son tristes espectáculos este año. A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”.

En diálogo con Romina Mangue en su programa A confesión de parte, Kohan dijo: “La tristeza que me dio el espectáculo de la Cámara de Diputados el otro día... me dio repugnancia (los insultos a José Luis Espert por su maniobra para no dar quórum para tratar temas sensibles como el Garrahan). Fue tristísimo. La verdad es que para mí, que he luchado tanto para que vuelva al sistema, para que ellos crean en el sistema. Ver esa basura fue tristísimo”.

“Con Menem había resentimiento”

Así, Kohan pidió una reducción de la cantidad de parlamentarios en la Cámara Alta: “Con 500 millones de habitantes, tienen 100 senadores. Nosotros tenemos con 52 millones, 72 senadores. Fue uno de los errores de la reforma del 94″.

Y completó: “Falta tiempo para mejorar el sistema acá. Vos te imaginás que hay países que tienen 300, 400 años. En Inglaterra, el sistema administrativo y legislativo tiene 800 años y todavía tiene lío. Hay que darle tiempo al tiempo y tiempo al país, que éste es un maravilloso país y yo sigo creyendo lo mismo y se lo transmito a los chicos”.

Peronismo

“Para mí no hay nadie en el peronismo que me represente. Y nadie va a discutir mi peronismo. Yo fui secretario general del partido también. Me da tristeza por el peronismo, tristeza por el país”, dijo Kohan.

Y opinó sobre la condena de la Corte Suprema a Cristina Kirchner: “Es una decisión de la justicia. Entonces no puede ser que cuando vos el fallo te gusta, lo respetas. Cuando no te gusta, es excluyente y que te quieren proscribir”.