Un ex asesor de Donald Trump se hizo viral luego de sus declaraciones durante una entrevista con el canal oficialista de TN.

Allí, John Pence, quien trabajó como asesor político principal del presidente Trump durante las campañas presidenciales de Trump de 2016 y 2020, habló de la "amistad" entre el mandatario norteamericano y su par argentino tras la visita de Milei a Washington.

Luego de su emotivo discurso hablando de amistad uno de los periodistas le preguntó qué pasaría si el presidente argentino pierde las elecciones de medio término tal y como marcan las encuestas para este próximo 26 de octubre.

La respuesta del norteamericano sorprendió a todos, ya que aseguró que "es posible que esa amistad se pueda resquebrajar" si el libertario obtiene un resultado adverso.

Ahora aparecieron imágenes en las que Trump trata como un perrito faldero a Milei, y el presidente está encantado de eso.