José Luis Espert se hizo viral por sus declaraciones en el programa de Majul, donde a pesar de haber sido corrido y ubicado por el pueblo argentino, parece que quiere seguir provocando.

El diputado libertario tuvo que huir en moto y sin casco durante la última recorrida de Milei y Karina por Lomas de Zamora, lo que generó una gran cantidad de reacciones y memes en las redes sociales.

Más allá de lo que todos vieron, Espert fue a LN+ a tratar de convencer a todos de que “no era tiempo de la pelea física sino de la pelea de ideas” y sentenció: “Por eso me fui”.

“No hui. Porque si yo me quedaba y fajaba a alguno iban a decir, Espert violento”, aseguró el diputado de manera insólita y dejando en claro que fue una cuestión de circunstancias y no de ideales. Todos lo vieron huir despavorido por su vida y hasta Fantino lo bardeó por esa situación.