Un chanta: ahora Espert fue a la televisión a decir que no corrió sino que se fue para no "fajar a alguno"
El polémico diputado oficialista concedió una entrevista a Majul en la que se despegó de Spagnuolo, entre otras cosas; sin embargo, se viralizó un extracto en el que pretende afirmar que no ocurrió lo que, en realidad, se vio por las cámaras de televisión.
José Luis Espert se hizo viral por sus declaraciones en el programa de Majul, donde a pesar de haber sido corrido y ubicado por el pueblo argentino, parece que quiere seguir provocando.
El diputado libertario tuvo que huir en moto y sin casco durante la última recorrida de Milei y Karina por Lomas de Zamora, lo que generó una gran cantidad de reacciones y memes en las redes sociales.
Más allá de lo que todos vieron, Espert fue a LN+ a tratar de convencer a todos de que “no era tiempo de la pelea física sino de la pelea de ideas” y sentenció: “Por eso me fui”.
“No hui. Porque si yo me quedaba y fajaba a alguno iban a decir, Espert violento”, aseguró el diputado de manera insólita y dejando en claro que fue una cuestión de circunstancias y no de ideales. Todos lo vieron huir despavorido por su vida y hasta Fantino lo bardeó por esa situación.