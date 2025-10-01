Tensión en vivo
Triple femicidio: Mariana Brey polemizó sobre "el trabajo" de las víctimas y Nancy Pazos le paró el carro
"Las chicas eligieron un trabajo que lamentablemente tiene sus riesgos", dijo la panelista en el programa de Georgina Barbarossa y la periodista de C5N la cruzó: "Uno a los quince no decide, uno a los quince es una víctima".
El programa de Georgina Barbarossa volvió a ser escenario de un fuerte cruce entre periodistas, tras las polémicas declaraciones de Mariana Brey sobre las víctimas del triple femicidio de Florencia Varela.
Durante la emisión, Brey señaló: "Las chicas eligieron un trabajo que lamentablemente lo podes hacer por necesidad, te puede gustar, tiene sus riesgos".
Y agregó: "Cuando vos asumís la responsabilidad de, a los 15 años en vez de estar en el colegio…". En ese momento, Nancy Pazos la interrumpió y corrigió de manera contundente: "Uno a los quince no decide, uno a los quince es una víctima".