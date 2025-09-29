Patricia Bullrich fue objeto de declaraciones realmente insólitas ante uno de los periodistas más oficialistas como lo es Luis Majul, cuando reconoció su falla como ministra de Seguridad.

Durante una entrevista en La Nación, Bullrich aseguro que esta organización delictiva que torturó y asesinó a las tres jóvenes, "no estaba en el radar de las organizaciones criminales que se persiguen y se las busca de manera permanente".

"Este Pequeño J no estaba en el radar de la Provincia de Buenos Aires, ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en el radar nacional", aseguró la ministra con total impunidad.

De esta manera, reconoció el mal trabajo que realizó al frente de la cartera de seguridad e incluso afirmó que "sin duda hay un crimen mafioso" (chocolate por la noticia).