Tremendo cruce en redes: Feinmann le bajó el pulgar a Karen Reichardt y dijo que "es una vergüenza que sea candidata"

Desde que Karen Reichardt, la candidata a diputada por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, salió a hablar en los medios, demostró su ignorancia y su falta de preparación para el cargo público.

En las últimas horas, la actriz y modelo se refirió de modo estigmatizante a quienes votan al peronismo y kirchnerismo, y además ratificó sus dichos en un polémico posteo.

En su publicación, Reichardt escribió: "dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural 🤪 Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?", dejando en claro que mantiene su postura pese a las críticas.

El periodista oficialista, Eduardo Feinmann, no tardó en responder y cuestionó duramente a la postulante de Milei. "Es una vergüenza que esta mujer sea candidata".