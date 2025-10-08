Tremendo cruce de Diputado uruguayo con Feinmann: ''Dígale la verdad al pueblo argentino, Milei es un presidente narco''

Eduardo Feinmann se peleó al aire con Gustavo Salle, diputado en Uruguay por Identidad Soberano.

'El viejo Loco', como se lo conoce, tiene un discurso muy parecido al de Feinmann, es un outsider de la política como Milei pero lo aborrece, y terminaron peleándose al aire.

La nota comenzó así: Eduardo puso al aire polémicas afirmaciones de Salle sobre la Argentina y Javier Milei. Así que la conversación empezó tensa. "Cuando se trata de enfrentar al imperialismo anglosajón, sionista masónico hay que saber posicionarse", afirmó el uruguayo.



Y fue subiendo de tono: "Dígale la verdad al pueblo argentino: la Libertad Avanza en función del narcotráfico". "Lo de Espert no es de ahora, ustedes lo sabían. Milei es un presidente narco financiado", disparó.

Feinmann no hizo más que burlarse agregando palabras sueltas, hasta que Salle explotó: "Usted es un periodista peligroso, antisemita, usted es un nazi declarado porque justifica la matanza, tiene un discurso de odio, antipatriótico".

Y cerró: "Es un desgracia para Argentina tener un periodista como usted".

Quién es Salle

Tiene 66 años, un discurso antipolítica y contra los derechos laborales; militó contra el encierro en pandemia y salió por las calles con un megáfono. Por estar entre blancos, colorados y la izquierda gobernante, es un factor de negociación en el Congreso.

Gustavo Salle tiene más de 30 años de militancia en el Frente Amplio, al que abandonó en 2004 y ahora llama "Fraude Amplio". Se afilió a un partido llamado Partido Verde Animalista pero después fundó el suyo propio, con el que asumió su banca en Diputados, Identidad Soberana.