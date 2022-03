Lo que parecía la típica entrevista en la calle para retratar la protesta social derivó en un segmento televisivo inesperado.

El experimentado periodista del Grupo América, Fabián Rubino, cambió el tono y se puso agresivo con una mujer que integraba la columna del Polo Obrero: "Yo en este momento no tengo trabajo. Tengo 52 años, y no tengo trabajo. Yo quiero trabajar porque no quiero que me digan como dicen en la calle: esos vagos piqueteros y atorrantes".

A lo que Rubino señaló: "¿No debería estar en otro lugar. A usted le parece que estando acá puede solucionar las cosas?".

Esto generó la reacción de la piquetera quien le preguntó duramente: "¿Vos me estás haciendo una entrevista o me estás viniendo a cuestionar?".