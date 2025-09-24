Jonatan Viale lanzó información al aire sobre algunos de los pedidos que tendría Estados Unidos para con la Argentina, con el fin de brindarle una nueva toma de deuda, que lejos estará de acomodar la economía del país.

Más allá de eso, el periodista de TN dijo haber tenido contacto con funcionarios que le informaron sobre algunas de las condiciones que pondría el país norteamericano para dar un salvataje económico a Milei, luego de la reunión bilateral del mandatario argentino con su par norteamericano.

En este sentido, Viale aseguró que Estados Unidos habría pedido a la Argentina que corte el Swap con China, de alrededor de 18 mil millones de dólares, un acuerdo que respalda las reservas brutas del Banco Central y el pago de importaciones.

Pero no sería solo eso. Sino que, según el conductor, a Estados Unidos no le gusta nada la tecnología 5g de Huawei, las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, la inversión en centrales nucleares por parte del país asiático y el interés de china en la hidrovía.

Estos son algunos de los requerimientos que el país gobernado por Donald Trump tendría para con el gobierno libertario, aunque no se sabe qué otros pedidos pudieron hacerse por abajo de la mesa.