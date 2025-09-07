El escándalo que golpea al gobierno nacional y tienen en el centro de la polémica a Karina Milei, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, estuvo presente en la jornada electoral de este domingo.

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni y candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en La Plata, vivió un inesperado momento en el Colegio Nacional Rafael Hernández que se hizo viral en las redes.

Un hombre, al reconocer al candidato libertario, se acercó con su celular y le entregó un billete "para Karina”, en alusión a las recientes denuncias de coimas que involucran a la hermana del presidente.