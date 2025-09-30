Rodolfo Barili realmente dio una clase de moral y periodismo durante la entrega de los Martín Fierro, donde ganó una estatuilla por mejor labor periodística en Telefé Noticias.

El conductor decidió dar un mensaje a los jóvenes que quieren seguir la profesión "en estas épocas de confusiones", y por eso también mandó una fuerte advertencia a aquellos periodistas ensobrados que dañan la profesión.

"Si buscan ser millonarios hay formas lícitas de hacerlo. No es esta. Si buscan sobres, al correo", sentenció Barili para sorpresa de todos los presentes y como un mensaje directo a los periodistas que últimamente justifican cualquier barbaridad para cobrar su pauta.

"Si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se banca que los narcos terminan matando pibas sin importar de qué lado de la General Paz, bienvenidos, esta es la pasión más linda del planeta", expresó con una solvencia impresionante.

¿Qué diría su ex compañera que justifica cualquier barbaridad en el canal oficialista por excelencia como lo es La Nación? Recientemente, Cristina Pérez tuvo una actitud absolutamente nefasta cuando utilizó el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza para pegarle a Axel Kicillof.