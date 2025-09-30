En sintonía con el mal momento del gobierno, el vocero presidencial no está teniendo en esta etapa buenas apariciones, y una situación así se reflejo en las últimas horas en la pantalla de La Nación Más.

El periodista Esteban Trebucq, alineado con la Casa Rosada, le marcó al vocero Adorni que La Libertad Avanza solo cosechó derrotas electorales en distintas jurisdicciones.

"La Libertad Avanza acumuló derrotas en todos los lugares", lanzó Trebucq. El vocero intentó relativizar la situación y sostuvo que "cada jurisdicción tiene su análisis de candidatos", poniendo como ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde —según dijo— "la fuerza de los intendentes fue determinante".

Sin embargo, en su explicación evitó reconocer el creciente descontento social