Le pasaron letra
Trebucq repasó en vivo el mensaje que le pasaron desde el gobierno y dijo que Spagnuolo es "un funcionario de cuarta línea"
Frente al silencio del presidente Milei, en medio del escándalo por las coimas, el comunicador oficialista transmitió el mensaje de la Casa Rosada en la pantalla de LN+. "El Gobierno no va a hablar de un funcionario de cuarta línea".
El caso de corrupción por retornos y coimas que sacude al gobierno, por ahora no generó ninguna declaración o explicación del presidente, más allá del polémico comentario que realizó en Junín y una inesperada reacción desde su cuenta de Instagram.
Y en ese marco, el periodista Esteban Trebucq habló de la postura del oficialismo frente a la filtración de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
Trebucq repitió el mensaje que le enviaron desde la Casa Rosada y minimizó la relevancia del exfuncionario: “No va a hablar el presidente de un funcionario de cuarta línea”.
“El gobierno ha decidido no escalar el tema, no hablar para no escalarlo”, agregó.