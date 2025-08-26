El caso de corrupción por retornos y coimas que sacude al gobierno, por ahora no generó ninguna declaración o explicación del presidente, más allá del polémico comentario que realizó en Junín y una inesperada reacción desde su cuenta de Instagram.

Y en ese marco, el periodista Esteban Trebucq habló de la postura del oficialismo frente a la filtración de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Trebucq repitió el mensaje que le enviaron desde la Casa Rosada y minimizó la relevancia del exfuncionario: “No va a hablar el presidente de un funcionario de cuarta línea”.

“El gobierno ha decidido no escalar el tema, no hablar para no escalarlo”, agregó.