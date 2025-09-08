Arde la derecha
Trebucq le pegó a la militancia libertaria y Maslatón lo liquidó por "burro y fanfarrón de cerebro limitado"
El comunicador oficialista criticó al Gordo Dan y lo llamó "cachivache impresentable. El libertario Agustín Romo le contestó con un duro posteo, y Carlos Maslatón se sumó: "Es muy burro Trebucq".
Al momento de analizar la derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires, el periodista oficialista Esteban Trebucq apuntó contra el Gordo Dan, a quien llamó “cachivache impresentable”.
Por este motivo, primero le contestó el referente de La Libertad Avanza y referente de las denominadas “Fuerzas del Cielo”, Agustín Romo: “Estamos desde muchos años antes que eso dando la pelea por estas ideas”.
Luego, a modo de respuesta al posteo de Romo, el abogado liberal Carlos Maslatón destrozó al comunicador oficialista.