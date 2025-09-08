Si bien Guillermo Francos reconoció el claro mensaje de las urnas que le dijeron que no a las políticas del Gobierno y que es hora de hacer una fuerte autocrítica, los seguidores de Javier Milei no puden digerir los resultados y mantienen diferentes cruces en las redes.

En ese marco, al momento de analizar la derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires, el periodista oficialista Esteban Trebucq apuntó contra el Gordo Dan, a quien llamó “cachivache impresentable”.

El comunicador, cercano a la Casa Rosada, le reprochó al troll del gobierno sus polémicos y repudiables dichos sobre el senador Luis Juez.