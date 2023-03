No es un paso de comedia porque de gracioso no tiene nada, pero debería hacernos reír por el intento de engaño tan berreta que no se sostiene ni dos segundos sin que haga ruido por todos lados.

Estaba Trebucq juega claramente un rol en la campaña electoral, atacando a los candidatos y funcionarios del Frente de Todos, al tiempo que es cada vez más complaciente con los opositores.

Pero en Rosario ya pasó todos los límites al intentar hacer pasar por casual un encuentro con Diego Santilli mientras hacia un móvil por las calles de Rosario, al decir que el ‘Colorado’ "justo se acercó" a donde estaba realizando las notas.