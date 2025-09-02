Si algo mantiene en vilo al país y genera una conmoción política es obvio que el periodismo se tirará de cabeza para poder conseguirlo y difundirlo en exclusiva en su medio.

Pero Esteban Trebucq ensayó la lógica contraria, sosteniendo que los audios de Karina Milei no tienen ningún interés ni valor periodístico.

Incluso llegó a la sobreactuación de sostener que no piensa escucharlos porque “son de su vida privada”.

Llama la atención este intento de minimizar los audios de la hermana del presidente de parte de la prensa hegemónica cuando años atrás se regodeaban con las escuchas clandestinas a Cristina Kirchner.