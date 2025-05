La periodista Nancy Pazos, integrante del ciclo A la Barbarossa (Telefé), habló de la reprimenda del canal hacia ella luego de ausentarse del programa del lunes 12 de mayo.

En El Amor Es Mas Fuerte de Radio 10, la periodista explicó los motivos que la llevaron a faltar al canal y opinó sobre la entrevista de Mariana Brey a Javier Milei.

“Cuando se han dado este tipo de reportajes en otro momento, yo los he calificado de cualquier otra cosa menos de reportaje, y me pasa lo mismo", indicó.

"Yo hoy no fui al programa de televisión básicamente por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata, de no querer escupir para arriba”, aclaró.

Y siguió: “Había gente muy contenta con lo que estaba pasando, yo claramente no quería convalidar algunas cosas. Si ustedes me preguntan a mí, fue más publicidad que reportaje".