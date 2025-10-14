En medio del escándalo que provocaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un posteo para atacar al kirchnerismo.

"El kirchnerismo festejando que el mercado los rechaza enérgicamente es la muestra más fiel de que solo representan el más absoluto pobrismo", en clara alusión a las críticas lanzadas en las redes sociales.

El mensaje del funcionario libertario generó gran repercusión, y Tomás Rebord le respondió directamente: "Manuel, están hace un mes y medio sobreviviendo a aclaraciones de Estados Unidos y mangueando guita".

Luego, agregó: "El kirchnerismo no puede ni atarse los cordones, gobiernan ustedes, ¿de qué poronga hablas?".