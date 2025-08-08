Visiblemente molesto por la utilización del Nunca Más para la campaña de la ultra derecha, queriendo apropiarse de algo que es de todos los argentinos, Horacio Embon hizo explícito su repudio y trató de explicar su significado.

El Nunca Más, mas allá de la frase del alegato final del fiscal Julio César Strassera en el juicio a las Juntas Militares, significa “nunca más” al terrorismo de Estado y sus consecuencias.

“La vida no es un hashtag ni una campera que uno se pone” y esta utilización es pisotear la bandera de los Derechos Humanos, algo que es realmente intolerable.