Mientras Javier Milei hace campaña con Diego Santilli, la fiscal electoral de La Plata dictaminó que el dirigente del PRO no puede encabezar la lista de candidatos a diputados en la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

En la lista original, quien secundaba al renunciante José Luis Espert era la actriz Karen Reichardt, pero el Gobierno decidió que el primer candidato sea Santilli. Sin embargo, la postura de la Fiscalía difiere de lo que piensa el Ejecutivo.

Al momento de brindar la información, en la pantalla de LN+, la periodista Débora Plager apuntó contra Reichardt: "Tenemos una candidata que va a tener que hacer una declaración pública, que vaya a algún programa, que hable con algún periodista. Yo no le conozco la voz fuera de los perritos".