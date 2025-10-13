Virginia Gallardo se hizo viral en las redes. Esta vez, no por demostrar su ignorancia ante las cámaras, sino todo lo contrario: por marcar un dato de la realidad bastante duro.

La candidata a diputada nacional y exvedette, quien estuvo de recorrida por su provincia junto a Milei el último fin de semana, fulminó a Patricia Bullrich en vivo y en directo.

Gallardo mandó al frente a la ministra de Seguridad cuando Diego Sehinkman le preguntó por el Caso Loan.

La ex panelista de tv aseguró que el caso "la tuvo muy angustiada" pero reconoció que "en el caso Loan se hizo todo mal".

"No tiene que ver con lo geográfico. Entender que un niño puede desaparecer en un país donde las fronteras no son controladas", aseguró quizás sin saber que le estaba dando un palazo tremendo a Bullrich al aire.