La selección Argentina demostró en el campo de juego que está sobrada para jugar la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos.

Pero aprovechando la cercanía de las elecciones, el presidente Javier Milei ahora está planeando viajar a Chile para asistir a la final, a pesar de que no les brindó ningún tipo de apoyo en la previa y su objetivo final es destruir al fútbol argentino como ahora lo conocemos y de donde salieron todos esos pibes que el próximo domingo jugarán por la gloria.

Toti Pasman se mostró indignado por el uso político que pretende hacer el mandatario de la selección Sub 20. Un dato no menor es que el día de la final es también el día de la madre, pero parece que para el Presidente es más importante viajar a Chile a mostrarse públicamente que almorzar con su señora madre.