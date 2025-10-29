Ni Conan festejó tanto
Totalmente cebado, Viale le pidió a Milei que "aproveche el envión" para aprobar la reforma laboral
Tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, el conductor mileísta le envió un contundente mensaje al gobierno de Mile: "Es momento de activar, aprovechen el envión".
La Libertad Avanza del presidente Javier Milei logró un triunfo significativo en las elecciones legislativas de medio término, y ese resultado dejó conforme a la prensa militante que salió a fogonear la reforma laboral que promueve el gobierno.
Y así como Marcelo Tinelli, que había criticado a Milei por su patético show en el Movistar y que ha tenido varios reclamos por falta de pago y que nunca se hizo cargo, celebró que se vayan a presentar, el oficialista Joni Viale también se expresó a favor.
"Nunca un Gobierno no peronista tuvo un Congreso tan cómodo, tan amigable, es una maravilla", lanzó Viale, totalmente eufórico. Y agregó: "Es momento de activar, de aprovechar el envión. No desperdicien este contexto".