La Libertad Avanza del presidente Javier Milei logró un triunfo significativo en las elecciones legislativas de medio término, y ese resultado dejó conforme a la prensa militante que salió a fogonear la reforma laboral que promueve el gobierno.

Y así como Marcelo Tinelli, que había criticado a Milei por su patético show en el Movistar y que ha tenido varios reclamos por falta de pago y que nunca se hizo cargo, celebró que se vayan a presentar, el oficialista Joni Viale también se expresó a favor.

"Nunca un Gobierno no peronista tuvo un Congreso tan cómodo, tan amigable, es una maravilla", lanzó Viale, totalmente eufórico. Y agregó: "Es momento de activar, de aprovechar el envión. No desperdicien este contexto".