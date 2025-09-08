El pueblo bonaerense parece haberle dejado un fuerte mensaje a Javier Milei con el aplastante resultado de las elecciones y entre Kirchnerismo y Libertad parecen haber elegido claramente al kirchnerismo.

Mientras ahora los libertarios buscan a un responsable, cuando está claro que la corrupción dentro del Gobierno fue el detonante principal de este resultado por haber terminado con la mentira de la transparencia libertaria.

Rebord, exultante, se permitió bromear sobre los resultados diciendo que lo iban a cancelar por mostrar pornografía, refiriéndose a los claros resultados en las urnas, y le contestó directamente a Milei cuando en campaña avizoraba un empate técnico en la provincia. Nada mas lejos de la realidad.