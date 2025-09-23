Y sigue tomando deuda
Tomás Rebord explicó cómo es la política económica "cocainómana" del gobierno de Javier Milei
El conductor de Blender explicó muy claramente en qué se basa la nueva toma de deuda del Gobierno, que forma parte ya de su política económica cotidiana, y cómo se convierte en una actitud casi "cocainómana".
Tomás Rebord se hizo viral por sus comentarios sobre la constante toma de deuda del gobierno nacional, en la previa del viaje de Milei a los Estados Unidos para buscar "dólares frescos".
En su editorial, el conductor aseguró que Milei pedirá dólares frescos de Estados Unidos para pagar los vencimientos de deuda.
El periodista lo explicó muy sencillamente y en pocas palabras con una conclusión que se hizo viral: "Es exactamente lo que dice tu primo cocainómano".