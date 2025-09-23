Tomás Rebord se hizo viral por sus comentarios sobre la constante toma de deuda del gobierno nacional, en la previa del viaje de Milei a los Estados Unidos para buscar "dólares frescos".

En su editorial, el conductor aseguró que Milei pedirá dólares frescos de Estados Unidos para pagar los vencimientos de deuda.

El periodista lo explicó muy sencillamente y en pocas palabras con una conclusión que se hizo viral: "Es exactamente lo que dice tu primo cocainómano".