Si alguien del peronismo hubiese guionado un escándalo de corrupción ideal para que le estallara al gobierno, no podría haber salido tan a medida.

La fecha, cerca de las elecciones, y el impacto que alcanza a los funcionarios más cercanos al presidente son una bomba cuyo efecto del estallido aun es difícil medir.

Tomás Rebord se burló de Martín y Lule Menem, dos de los principales implicados, quienes se quejaron de ser acusados por portación de apellido.

Precisamente eso es lo que hizo Rebord, relacionando los casos denunciados por Spagnuolo con la presidencia de Carlos Menem, para pedirles que suban la vara.