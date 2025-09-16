Si algo le faltaba a Milei para dar cuenta de que está viviendo en una realidad paralela, es la presentación del presupuesto donde trazó un panorama del país que ve solamente él.

Rebord no se la dejó pasar y desenfundó la espada dialéctica para cortar el arriba a abajo todo el esquema argumentativo que planteó el presidente.

Para eso usó ejemplos de todo tipo, incluso llegó a compararlo con Stalin por haber borrado fotos con Zelensky, -cuando Donald Trump le dio la espalda- como hiciera en su momento el líder soviético.

El resumen del presupuesto

Tomás Rebord resumió en veinte segundos la presentación que hizo Milei del nuevo presupuesto.

La edibordial completa

Simultáneamente con la transmisión en vivo del discurso de Javier Milei, el conductor de ‘Hay algo ahí’ hizo su editorial