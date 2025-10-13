Ya no se trata solo de José Luis Espert y su indisimulable relación con Fred Machado, quien espera la extradición a los Estados Unidos donde es juzgado por narcotráfico.

Tomás Méndez mostró cómo otros dirigentes del gobierno también están involucrados en la trama de dinero proveniente del delito.

Los registros presentados por Méndez muestran cómo Fred Machado participó activamente de la última campaña electoral, aportando dinero para el PRO, quien tenía como candidata a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.