Todos sucios
Tomás Méndez mostró cómo Fred Machado aportó dinero para la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023
El conductor de Telenueve Denuncia presentó un informe donde se ve el recorrido del dinero narco hasta llegar a la campaña del PRO.
Ya no se trata solo de José Luis Espert y su indisimulable relación con Fred Machado, quien espera la extradición a los Estados Unidos donde es juzgado por narcotráfico.
Tomás Méndez mostró cómo otros dirigentes del gobierno también están involucrados en la trama de dinero proveniente del delito.
Los registros presentados por Méndez muestran cómo Fred Machado participó activamente de la última campaña electoral, aportando dinero para el PRO, quien tenía como candidata a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.