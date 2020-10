Para este sábado 17 de octubre, 75 aniversario del Día de la Lealtad, el peronismo organizó varias actividades. Entre ellas, la movilización virtual de la que se podrá participar ingresando al sitio 75octubres.ar.



En C5N explicaron cómo será el funcionamiento de la plataforma, se indica que, al "ingresar, se completan algunos datos básicos y se elige un avatar, que es la figura que te va a representar en la movilización".



A partir de las 13, los usuarios ya podrán ingresar, elegir un 'avatar' de Perón, Eva Perón, Cristina Kirchner o Néstor Kirchner para que los represente mientras ocupa un lugar en el plano que geolocaliza la movilización como si fuera la Plaza de Mayo.



Al ingresar se podrá acceder a material diseñado especialmente para el evento, mientras se espera al acto central que será a las 15 y para las 17 se propone subir el volumen para hacer sonar la marcha peronista "en cada rincón del país".



También en el sitio se aclara que la participación es gratuita y que "no hay que dejar ninguna información personal para ser parte de la movilización".



La movilización virtual "no tiene límite de participantes en simultáneo" y se puede usar una computadora, una tablet, un celular o un smart TV, según se aclara.

Partido Justicialista on Twitter

Actos

Una visita a la isla Martín García encabezada por el Presidente, un acto en la CGT, y la marcha Los Muchachos Peronistas replicada en cada casa, son algunas de las actividades organizadas por el Día de la Lealtad.

Habrá movilización en vehículos para cumplir con los cuidados sanitarios para evitar la propagación del coronavirus, una visita a la isla Martín García encabezada por el Presidente, un acto en la CGT con la cúpula sindical y la marcha Los Muchachos Peronistas replicada en cada casa como cierre de una jornada que tendrá muchos elementos de la liturgia justicialista, son algunos de los actos programados.

Toda marcha es política

Claro que además todas las manifestaciones tendrán el objetivo simbólico de dar respaldo al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Tras idas y vueltas, en la Casa Rosada se fueron entusiasmando con la idea que surgió del seno de la CGT por la celebración del 75° aniversario de lo que dio nacimiento a la fuerza política que fundó Juan Domingo Perón, y que luego fue tomada por otros sectores orgánicos del PJ y la militancia.



Ante las reiteradas marchas de la oposición a pesar de la cuarentena, la conducción de la CGT, algunos funcionarios e integrantes del Frente de Todos presionaron para que mañana haya una serie de actividades para demostrar que "la militancia peronista está viva y muy atenta", pero atenta a los cuidados que requiere la pandemia en cuanto a la proclamación presencial del aniversario.



"La militancia peronista está viva y muy atenta, nos cuidamos por nosotros y por los demás", señaló el presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, para que no queden dudas del criterio.



La productora de Javier Grosman alumbró la plataforma 'VirtualMov', que se define como "la primera herramienta para realizar movilizaciones masivas en el espacio digital", que ya fue utilizada por diferentes eventos internacionales como la marcha del orgullo LGBTIQ+ y la del Día de la Tierra.



Al respecto, el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, afirmó que "se optó por esta herramienta tecnológica -VirtualMov- como parte de una innovación en el marco de la pandemia, ya que se ha buscado de qué manera se están realizando en el mundo manifestaciones no presenciales".



"Por eso, desde el peronismo nos ponemos a tono con la tecnología, porque hay una demanda muy fuerte de manifestarse desde los sectores que adhieren a la historia del peronismo", añadió el funcionario.



Con el desafío de generar un impacto en un terreno en el que el peronismo no está acostumbrado a expresarse, los organizadores aspiran a que "haya miles y hasta más de un millón de personas participando" de manera virtual.



En ese sentido, el jefe de asesores de Presidencia de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que "el 17 de octubre del '45 los trabajadores abrazaron su destino y no lo dejaron pasar" y que por ese mismo motivo "este 17 de octubre tenemos que hacer la marcha virtual más grande de la historia", acorde a los condicionantes que pone la pandemia.



"Hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo: hacer frente a esta crisis desde un lugar distinto del que nos quieren colocar los sectores de poder", advirtió.



En el sitio web diseñado especialmente para la ocasión se explica que "no es una aplicación" y que "no hay que descargarla de ningún lado" y agrega: "Simplemente dentro de la página ingresas y seguís las instrucciones".



Caravana

Sin embargo, la movilización virtual no será la única marcha del peronismo, ya que algunas agrupaciones políticas y el Frente Sindical para el Modelo Nacional realizarán por la mañana una caravana a bordo de vehículos por el centro porteño, a la que también convoca el partido Parte, la organización fundada por Alberto Fernández.



Previo al acto que se realizará en el salón Felipe Vallese de la sede histórica de la CGT, en Azopardo 802 de esta capital, el presidente Fernández y una comitiva reducida visitarán la isla Martín García, donde estuvo detenido Perón.



Después será el turno de la actividad en la sede sindical, que comenzará a las 15, con la comunicación por videollamada entre el Presidente y varios actores sociales que adhieren al peronismo.



Luego será el turno del discurso del mandatario que estará acompañado por la cúpula sindical; el ministro de Interior, Eduardo De Pedro; el titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner, y una reducida comitiva de gobernadores e intendentes; referentes de organizaciones sociales y empresarios pymes, según fuentes oficiales.



Tras el discurso del Presidente, el cierre cumplirá con una de las reglas básicas del PJ: concluir el acto a las 17 con la Marcha Peronista.



"La idea es que al terminar el acto, saquemos el parlante al balcón, subamos bien el volumen de la TV, de la PC, del celular, del estéreo del auto y cantemos todos juntos la Marcha Peronista", dijo Cuberos.