Se ve que Guillermo Montenegro busca limpiar un poco su imagen y qué mejor que hacerlo a través de sus amigos de TN. El tema es que deberían hacerlo de un modo que no se notara tanto.

El caso era sobre el asesinato de un kiosquero en manos de motochorros por el cual la gente se había congregado en las calles para reclamar seguridad. Hasta ahí lo que puede pasar cualquier día en cualquier lugar del país.

Pero lo llamativo fue que después de una mínima introducción de la cronista, se pone a caminar entre la gente hasta que “de casualidad” encara a una señora que le explica que el reclamo es porque no hay seguridad y no hay patrulleros y acto seguido aclara, para que no queden dudas, que “yo por mi parte sé que el intendente no tiene nada que ver” y agregó que es todo responsabilidad de Kicillof.