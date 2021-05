Entrevistado por Telenoche para promocionar su programa, Marcelo Tinelli le respondió a Diego Leuco y Luciana Geuna que estaba arrepentido de sus palabras en respuesta al ministro de Salud de la Provincia Daniel Gollán: “El otro día tuve una frase contra el ministro de Salud y la verdad es que le pido públicamente disculpas, fue una calentura mía. Que por ahí el ministro dijera que no era buena la imagen a mí me molestó, pero después no me gustó verme así, enojado”.