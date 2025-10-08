Marcelo Tinelli volvió a ocupar parte de la escena mediática, esta vez desde su programa Estamos de paso, que se transmite por Carnaval Stream.

En medio de un segmento de actualidad, el conductor se refirió sobre el polémico acto de Javier Milei en el Movistar Arena y no ocultó su desconcierto: "Me parece un delirio".

Además, Tinelli cuestionó el sentido de la presentación: "Parece que la justificación es ‘como ha habido tanta corrupción, banquémoslo al loco’".