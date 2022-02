Es una guerra interna declarada entre dos de ídolos más importantes importantes de Boca de los últimos años. De un lado Juan Román Riquelme, actual referente máximo de la Comisión directiva del Club. Del otro, el macrista Carlos Tevez, quien podría disputar en las próximas elecciones.

Carlitos aprovechó el festejo de su cumpleaños 38 para mandar dos señales muy picantes. La primera tener como invitado a Carlos Ábila. El delantero mantiene una batalla abierta contra Riquelme por su situación laboral. El jugador volvió y de Estados Unidos y sin lugar en el plantel de Bataglia, tampoco consigue club donde continuar su carrera. Por lo que podría quedar todo el resto del año 'colgado'.

Pero eso no fue todo, Tevez subió un video de su festejo en el que, mientras hay un show en vivo se escucha: "Para vos Riquelme". La agitada no podía ser más clara.

"Para vos, Riquelme. Para vos, Cascini", se escucha después en el video que el propio Carlitos subió a las redes.

Lejos de bajar la apuesta, Ábila publicó: "Feliz cumple rey, Carlitos Tevez, lealtad por siempre amigo", fueron las palabras del delantero de 32 años.

"No quiero opinar sobre redes sociales, yo no tengo pero me cuentan", había dicho Román horas antes de la subida del video. "Me enseñaron a opinar solo de las que hablo personalmente. El tema es fácil, él tendrá que cumplir con sus obligaciones como lo hacemos nosotros y como lo hice yo cuando fui jugador", había dicho en diálogo con ESPN.

Por su parte, Ábila advirtió que "tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario".

A lo que Riquelme respondió de manera pública: "Cuando dicen que no atendemos a nadie, no es verdad. Atendemos a todos, lo que tenemos claro es que defendemos nuestro club a muerte, es muy simple, hacemos solo eso".